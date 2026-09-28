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Кыргызстан добивается статуса страны, свободной от чумы лошадей

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В Риге (Латвия) состоялась 32-я конференция Региональной комиссии Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) по Европе. В ее работе принял участие директор Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов КР Адилет Сотовалдиев, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках форума глава ведомства провел встречу с Генеральным директором WOAH доктором Эммануэлем Субейраном. Стороны обсудили укрепление национального ветеринарного контроля, развитие экспертного взаимодействия и консультативную поддержку.

Ключевым вопросом переговоров стало намерение Кыргызстана официально получить статус страны, свободной от африканской чумы лошадей (АЧЛ), в 2027 году. Соответствующее досье с необходимой доказательной базой уже направлено на рассмотрение и оценку экспертов международной организации.

Глава WOAH выразил готовность оказать республики всестороннее консультативное содействие в рамках процедуры проверки.

Присвоение данного статуса позволит не только на международном уровне подтвердить эпизоотическое благополучие Кыргызстана, но и откроет новые возможности для участия страны в международной торговле лошадьми, спортивных перевозках и экспорте сопутствующей продукции.


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URL: https://www.vb.kg/461882
Теги:
Кыргызстан, Африка, чума
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