Кыргызстан добивается статуса страны, свободной от чумы лошадей

В Риге (Латвия) состоялась 32-я конференция Региональной комиссии Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) по Европе. В ее работе принял участие директор Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов КР Адилет Сотовалдиев, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках форума глава ведомства провел встречу с Генеральным директором WOAH доктором Эммануэлем Субейраном. Стороны обсудили укрепление национального ветеринарного контроля, развитие экспертного взаимодействия и консультативную поддержку.

Ключевым вопросом переговоров стало намерение Кыргызстана официально получить статус страны, свободной от африканской чумы лошадей (АЧЛ), в 2027 году. Соответствующее досье с необходимой доказательной базой уже направлено на рассмотрение и оценку экспертов международной организации.

Глава WOAH выразил готовность оказать республики всестороннее консультативное содействие в рамках процедуры проверки.

Присвоение данного статуса позволит не только на международном уровне подтвердить эпизоотическое благополучие Кыргызстана, но и откроет новые возможности для участия страны в международной торговле лошадьми, спортивных перевозках и экспорте сопутствующей продукции.