Китай создаёт масштабную сеть полигонов для обучения роботов с ИИ

В Поднебесной стремительно развивается новая индустрия - специализированные центры для подготовки систем "воплощённого искусственного интеллекта". На этих полигонах алгоритмы учатся взаимодействовать с реальным миром через физические тела роботов.

Как сообщает Синьхуа, ключевая цель таких площадок - отработка практических навыков. Путём тысяч повторений машины учатся уверенно передвигаться, выполнять бытовые действия и взаимодействовать с предметами. Одновременно центры служат базой для сбора уникального массива данных о физическом взаимодействии с окружающей средой.

К середине 2026 года в КНР уже функционировало более 70 таких полигонов, и свыше 40 находятся на стадии строительства или проектирования. В стране работает более 140 компаний-разработчиков гуманоидных роботов, а в 2025 году объём их поставок достиг 14,4 тысячи единиц - это около 80% от мирового рынка.

Главным вызовом для разработчиков остаётся шаг от лабораторных демонстраций к реальной эксплуатации. Чтобы научить андроидов безошибочно помогать человеку в быту и на производстве, роботам требуется регулярная практика в разнообразных жизненных сценариях.