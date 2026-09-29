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Китай создаёт масштабную сеть полигонов для обучения роботов с ИИ

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В Поднебесной стремительно развивается новая индустрия - специализированные центры для подготовки систем "воплощённого искусственного интеллекта". На этих полигонах алгоритмы учатся взаимодействовать с реальным миром через физические тела роботов.

Как сообщает Синьхуа, ключевая цель таких площадок - отработка практических навыков. Путём тысяч повторений машины учатся уверенно передвигаться, выполнять бытовые действия и взаимодействовать с предметами. Одновременно центры служат базой для сбора уникального массива данных о физическом взаимодействии с окружающей средой.

К середине 2026 года в КНР уже функционировало более 70 таких полигонов, и свыше 40 находятся на стадии строительства или проектирования. В стране работает более 140 компаний-разработчиков гуманоидных роботов, а в 2025 году объём их поставок достиг 14,4 тысячи единиц - это около 80% от мирового рынка.

Главным вызовом для разработчиков остаётся шаг от лабораторных демонстраций к реальной эксплуатации. Чтобы научить андроидов безошибочно помогать человеку в быту и на производстве, роботам требуется регулярная практика в разнообразных жизненных сценариях.


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URL: https://www.vb.kg/461883
Теги:
Китай, робот
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