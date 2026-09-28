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Как рассчитывают тариф на питьевую воду в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Тариф на питьевую воду формируется с учетом расходов предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения. В него входят затраты на электроэнергию, ремонт и обслуживание оборудования, материалы, заработную плату сотрудников и другие расходы.

Как поясняется в сообщении Минсельхоза, тариф рассчитывается по методике, утвержденной постановлением Кабинета министров №320, и не устанавливается произвольно.

При расчете учитываются себестоимость услуг, оказываемых населению, расходы на электроэнергию, материалы и химические реагенты, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание, заработную плату сотрудников и другие выплаты.

Тарифы на питьевую воду находятся под государственным контролем. Сначала их согласовывают со Службой антимонопольного регулирования, где проверяется обоснованность расходов. После этого тариф утверждает местный кенеш.

Средства, поступающие от оплаты за воду, направляются на обеспечение работы насосов, содержание и ремонт труб, оплату электроэнергии, проверку качества и очистку воды, а также устранение аварий и технических неисправностей.

Как отмечается в сообщении, полное покрытие расходов необходимо для бесперебойного водоснабжения, обслуживания системы и дальнейшего развития инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/461884
Теги:
водоснабжение, цены, Кыргызстан, Минсельхоз
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