Кыргызстан призвал перейти к практическим мерам против пандемий

Кыргызстан выступает за укрепление международного сотрудничества в противодействии биологическим угрозам и переход от глобальных обязательств к практическим и устойчивым мерам по предотвращению пандемий и реагированию на них.

Об этом заявил министр здравоохранения Дамир Осмонов на пленарном заседании Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них. Заседание состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По данным ведомства, в своем выступлении глава Минздрава представил позицию Кыргызстана по укреплению глобальной готовности к пандемиям.

Осмонов также подтвердил поддержку Кыргызстаном центральной координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в укреплении глобальной архитектуры здравоохранения.