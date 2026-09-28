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Кыргызстан призвал перейти к практическим мерам против пандемий

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Кыргызстан выступает за укрепление международного сотрудничества в противодействии биологическим угрозам и переход от глобальных обязательств к практическим и устойчивым мерам по предотвращению пандемий и реагированию на них.

Об этом заявил министр здравоохранения Дамир Осмонов на пленарном заседании Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них. Заседание состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По данным ведомства, в своем выступлении глава Минздрава представил позицию Кыргызстана по укреплению глобальной готовности к пандемиям.

Осмонов также подтвердил поддержку Кыргызстаном центральной координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в укреплении глобальной архитектуры здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/461886
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, пандемия, Минздрав, ООН
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