Канадский журналист и политический аналитик Мэттью Эрет на Второй Всемирной Общественной Ассамблее напомнил о союзничестве СССР, США и Великобритании в годы Второй мировой войны и призвал сохранять человеческие связи между народами. В Москве он выступил на площадке, посвящённой исторической памяти и "Духу Эльбы" среди участников дискуссии о значении встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. Его слова о "Людях-мостах мира", и о том, что сейчас нельзя сидеть и ждать что конфликты и войны сами собой исчезнут и надо работать для мира, впечатлили журналиста VB.KG

По словам Эретa, вспоминать сегодня нужно не только сами военные события, но и то, как люди разных стран смогли стать союзниками перед общей угрозой.

От Архангельска до Эльбы

В качестве одного из примеров он привёл первый арктический конвой "Дервиш", который 31 августа 1941 года прибыл в Архангельск.

"Это был конвой, проходивший из Великобритании в Архангельск с военными грузами. Он стал первым из 78 конвоев", - напомнил Эрет.

История арктических конвоев действительно стала одной из страниц союзнического взаимодействия. Первый конвой "Дервиш" прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Британские официальные материалы отмечают, что в арктических конвоях участвовали также корабли Королевского военно-морского флота Канады и США; многие моряки погибли, доставляя грузы Советскому Союзу.

Говоря о первых месяцах войны, Эрет подчеркнул, насколько опасными были эти маршруты.

"Много храбрых солдат и моряков Британского и Американского флотов доставляли военные материалы, чтобы продолжать борьбу", - сказал он.

Другим символом сотрудничества Эрет назвал встречу советских и американских войск на Эльбе.

"25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились на реке Эльбе. Это были люди, прошедшие бои от Сталинграда, Москвы и Ленинграда до самого Берлина", - отметил он.

По словам выступающего, среди участников войны были и члены его семьи. Он также рассказал о солдатах, высаживавшихся в Нормандии, многие из которых были убиты или ранены уже в первые дни боёв.

"Они должны были объяснить народу, почему союзник стал врагом"

Особое место в выступлении заняла история послевоенного периода. Эрет напомнил о британском плане "Немыслимое" (Operation Unthinkable) - военном планировании возможного конфликта с СССР летом 1945 года.

Сам факт существования такого документа подтверждается британскими архивами. В докладе Объединённого штаба планирования от 22 мая 1945 года рассматривался сценарий начала военных действий против СССР 1 июля 1945 года. В документе также рассматривалось использование германских людских ресурсов и сохранившейся промышленной базы Германии. При этом речь шла именно о военном плане, а не о состоявшейся операции.

Эрет считает важным другое - психологическую и общественную сторону вопроса.

"Объяснить своим гражданам, почему люди, для которых вы собирали деньги, с которыми ваши солдаты братались на Эльбе, которым вы доставляли помощь в Архангельск, рискуя жизнями, внезапно стали врагами - оказалось непроходимым барьером", - сказал он.

Именно память о совместно пережитой войне, считает выступающий, некоторое время оставалась своеобразным препятствием для превращения бывших союзников в непосредственных противников.

История как аргумент против образа "чужого"

Затем Эрет перешёл от исторических событий к современности.

Одной из главных проблем он назвал создание образа "другого" - народа, который представляют принципиально отличающимся от собственного общества.

В качестве примера он привёл видеоролик с немецким консультантом НАТО, который, по его словам, говорил о русских как о людях, "которые не такие, как мы".

"Мы снова слышим то же самое, что звучало в 1930-х годах. Именно так собственное население подготавливают к войне против иных народов", - заявил Эрет.

Эта часть выступления отражала его собственную оценку современной информационной и политической ситуации. В официальном отчёте Ассамблеи тема искажения исторической памяти также была обозначена как одна из центральных на площадке "Духа Эльбы". Участники говорили о том, что память о совместной борьбе против нацизма может использоваться для восстановления международного диалога.

"Люди-мосты" между обществами

Одним из ключевых понятий выступления стали "люди-мосты".

"В этой ситуации люди-"мосты" - такие как я, жившие по обе стороны, - являются естественным связующим звеном между обществами", - сказал Эрет.

Он предложил шире использовать современные технологии не только для передачи информации, но и для прямого общения людей из разных стран.

"Технологии должны нам помогать: интернет, телемосты между городами, где обычные люди на улицах могут просто разговаривать друг с другом. Так строятся мосты, так предотвращаются войны", - отметил он.

Эта идея перекликается с одной из инициатив самой Ассамблеи. По итогам московской встречи было предложено создать международное движение "Дух Эльбы" - постоянную площадку для общественной дипломатии, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на восстановление доверия между странами.

"Нельзя сидеть на диване"

В заключительной части выступления Эрет призвал не относиться к сохранению мира как к задаче исключительно политиков и государств.

"Мир требует усилий от каждого. Нельзя быть пассивным, сидеть на диване и ждать, что кто-то сделает эту работу за вас", - заявил он.

По его мнению, когда военное противостояние уже начинается, возможности гражданского общества влиять на ситуацию становятся значительно меньше.

"Время действовать - сейчас", - сказал Эрет.

Свое выступление он завершил словами: "Мы в тридцати секундах от полуночи. Западное руководство рвется к войне, но народы этого не хотят. Наша задача - сделать так, чтобы на эту войну никто не пришел".

Последняя часть выступления содержала политические оценки Эретa, которые он сформулировал как собственную позицию. При этом сама идея, которую он связывает с исторической памятью, была шире текущей политической повестки: встреча на Эльбе стала для участников Ассамблеи примером того, что общества, недавно находившиеся по разные стороны фронта, способны сотрудничать ради общей цели. Именно это наследие организаторы предлагают использовать сегодня как основу для общественной дипломатии.

Отдельно стоит уточнить один исторический момент из выступления. Эрет упомянул, что в 1948 году Сталин якобы просил о вступлении СССР в НАТО. Документальные материалы показывают другую хронологию: предложение СССР рассмотреть вступление в НАТО было направлено западным державам в марте 1954 года, уже после смерти Сталина, от имени советского руководства; инициатива была отклонена.

В этом смысле историческая память, о которой говорили в Москве, требует не только сохранения ярких сюжетов, но и внимательной работы с документами. Память о погибших и память о союзничестве становятся убедительнее тогда, когда за ними стоят конкретные имена, даты, архивные свидетельства и человеческие истории.