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В Токмоке выявили нарушения графика вывоза бытовых отходов

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В Токмоке предприятие "Экологист", занимающееся сбором и вывозом твердых бытовых отходов, оштрафовали на 17 тысяч сомов за ранее выявленные нарушения. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Проверку провели после поступившей от горожан информации о проблемах со сбором и вывозом бытовых отходов.

В ходе проверки установлено, что на отдельных территориях Токмока мусор вывозили с отклонением от установленного графика.

По данным ведомства, на ситуацию повлияли транспортные и технические трудности, а также финансово-экономические обстоятельства. Кроме того, на ряде улиц города сейчас проводятся масштабные дорожные работы, из-за которых спецтехнике было сложно подъехать к отдельным контейнерным площадкам.

Сбором и вывозом твердых бытовых отходов в Токмоке занимается предприятие "Экологист". На его балансе находится пять единиц специальной техники.

За ранее выявленные нарушения на предприятие в соответствии с Кодексом о правонарушениях наложен штраф в размере 17 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/461897
Теги:
мусор, нарушения, экология, Токмок
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