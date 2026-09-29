В Токмоке выявили нарушения графика вывоза бытовых отходов

В Токмоке предприятие "Экологист", занимающееся сбором и вывозом твердых бытовых отходов, оштрафовали на 17 тысяч сомов за ранее выявленные нарушения. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Проверку провели после поступившей от горожан информации о проблемах со сбором и вывозом бытовых отходов.

В ходе проверки установлено, что на отдельных территориях Токмока мусор вывозили с отклонением от установленного графика.

По данным ведомства, на ситуацию повлияли транспортные и технические трудности, а также финансово-экономические обстоятельства. Кроме того, на ряде улиц города сейчас проводятся масштабные дорожные работы, из-за которых спецтехнике было сложно подъехать к отдельным контейнерным площадкам.

Сбором и вывозом твердых бытовых отходов в Токмоке занимается предприятие "Экологист". На его балансе находится пять единиц специальной техники.

За ранее выявленные нарушения на предприятие в соответствии с Кодексом о правонарушениях наложен штраф в размере 17 тысяч сомов.