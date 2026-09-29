Футболисты Кыргызстана разгромили сборную Мальдив со счетом 5:0

Сборная Кыргызстана одержала убедительную победу над командой Мальдив со счетом 5:0 в товарищеском матче, прошедшем на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Все пять мячей хозяева забили еще в первом тайме.

Кыргызстан подошел к встрече с желанием прервать неудачную домашнюю серию из четырех матчей без побед. С первых минут хозяева захватили инициативу, применяя высокий прессинг и оказывая постоянное давление на оборону соперника.

Счет был открыт на 11-й минуте. Эрбол Атабаев воспользовался свободным пространством в обороне Мальдив и вывел сборную Кыргызстана вперед.

Гости старались действовать компактно в защите и рассчитывали на быстрые контратаки, однако интенсивная игра кыргызстанской команды не позволила им реализовать этот план.

На 20-й минуте Сирожиддин Астанакулов воспользовался ошибкой обороны соперника и удвоил преимущество Кыргызстана.

Всего через три минуты Атабаев отличился во второй раз, оформив дубль и доведя счет до 3:0.

Кыргызстан продолжил контролировать ход встречи. На 32-й минуте Валерий Мурзаков забил четвертый мяч хозяев.

Разгром в первом тайме завершил Жоэл Кожо, который отличился на 42-й минуте и установил счет 5:0.

После перерыва забитых мячей зрители больше не увидели. Кыргызстан уверенно довел встречу до победы и прервал серию домашних матчей без побед.

Для сборной Мальдив это поражение стало вторым подряд. Ранее команда уступила Китаю со счетом 0:3 в выездном матче.

Сборная Мальдив продолжит свое пребывание в Кыргызстане и 1 октября сыграет против Ливана на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Сборные Кыргызстана и Ливана встретятся на этом же стадионе 4 октября.