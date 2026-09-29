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ГКНБ задержал сотрудника земельного кадастра при получении денег

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В Аламудунском районе специалиста отдела земельного кадастра и регистрации задержали с поличным при получении денежных средств. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, задержан сотрудник Аламудунского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров А.Б.

В ГКНБ заявили, что выявили коррупционную схему, связанную с незаконными систематическими поборами денежных средств за ускорение и оформление правоустанавливающих документов на земельные участки.

Уголовное дело возбуждено по статье 343 (Вымогательство взятки)УК. Его водворили в ИВС ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные причастные лица.


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URL: https://www.vb.kg/461900
Теги:
Аламудунский район, задержание, поборы, взятка, ГКНБ
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