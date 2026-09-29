Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

Кыргызстанки могут побороться за титул "Мисс Актриса СНГ 2026"

279  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жительниц Кыргызстана приглашают принять участие в международном онлайн-конкурсе красоты, кино и творчества "Мисс Актриса СНГ 2026". Прием заявок продлится до 12 октября.

К участию допускаются жительницы стран СНГ в возрасте от 18 до 40 лет и ростом от 160 сантиметров. Семейное положение значения не имеет. Подать заявку могут как профессиональные актрисы, так и участницы без опыта работы в кино.

Конкурс пройдет онлайн. Участницам необходимо записать видеовизитку с рассказом о себе, а тем, кто пройдет дальнейший отбор, предстоит продемонстрировать актерские навыки на видео.

По итогам кастинга в полуфинал отберут не более 25 участниц из стран СНГ. Победительницу определит жюри конкурса в онлайн-формате. Итоги планируется подвести на стыке октября и ноября.

Главным призом станет участие в съемках международного музыкального клипа Leonardo Velconte - Violin Dance (Radio Edit). Съемки запланированы в Москве.

Победительнице также обещают титр в международной кинобазе IMDb, участие в жюри конкурса следующего сезона и подарки от партнеров.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса "Мисс Актриса СНГ 2026".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461904
Теги:
кино, СНГ, Кыргызстан, конкурс красоты, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  