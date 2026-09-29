Кыргызстанки могут побороться за титул "Мисс Актриса СНГ 2026"

Жительниц Кыргызстана приглашают принять участие в международном онлайн-конкурсе красоты, кино и творчества "Мисс Актриса СНГ 2026". Прием заявок продлится до 12 октября.

К участию допускаются жительницы стран СНГ в возрасте от 18 до 40 лет и ростом от 160 сантиметров. Семейное положение значения не имеет. Подать заявку могут как профессиональные актрисы, так и участницы без опыта работы в кино.

Конкурс пройдет онлайн. Участницам необходимо записать видеовизитку с рассказом о себе, а тем, кто пройдет дальнейший отбор, предстоит продемонстрировать актерские навыки на видео.

По итогам кастинга в полуфинал отберут не более 25 участниц из стран СНГ. Победительницу определит жюри конкурса в онлайн-формате. Итоги планируется подвести на стыке октября и ноября.

Главным призом станет участие в съемках международного музыкального клипа Leonardo Velconte - Violin Dance (Radio Edit). Съемки запланированы в Москве.

Победительнице также обещают титр в международной кинобазе IMDb, участие в жюри конкурса следующего сезона и подарки от партнеров.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса "Мисс Актриса СНГ 2026".