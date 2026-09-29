В Кыргызстане планируют закрыть дефицит учебников к 2028 году

Для полного покрытия потребностей всех школ Кыргызстана необходимо 48,4 миллиона учебно-методических комплексов (УМК). На данный момент отпечатано лишь 10,4 миллиона, а оставшаяся потребность составляет 38 миллионов экземпляров. Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщил начальник управления школьного образования Министерства просвещения КР Мелисбек Музулманов.

Он уточнил, что образовательные учреждения переводят на современные стандарты, поэтому вместо одиночных учебников создаются единые комплекты. В каждый из них входят сам учебник, рабочая тетрадь и методические пособия для преподавателей. Книги адаптируют под актуальные программы как 11-летнего, так и 12-летнего образования для 1,6 миллиона учащихся страны.

Сейчас общеобразовательные организации обеспечены литературой на 72%. Чтобы решить проблему дефицита, министерство установило крайний срок: достичь близкой к 100% обеспеченности планируется в 2027–2028 годах. Для этого типографии будут работать над выпуском литературы в непрерывном круглогодичном режиме.

Ситуация с нехваткой книг обострилась после скандала с их нелегальной торговлей. Ранее на рынке "Дордой" в свободной продаже были замечены учебники, выпечатанные государственной типографией "Учкун". По поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева правоохранительные органы (ГКНБ и МВД) провели проверки, по итогам которых было возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") УК КР. В результате рейдов контрафактная и перепродаваемая литература исчезла с рынков, из-за чего многие родители лишились возможности приобрести недостающие пособия самостоятельно.