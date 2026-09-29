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В Тамчы строительную компанию оштрафовали на 28 тысяч сомов

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В селе Тамчы Иссык-Кульского района строительную компанию оштрафовали на 28 тысяч сомов за нарушение экологических требований. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Проверку провели после обращения местного жителя. Специалисты осмотрели строительный объект и проверили состояние септика, принадлежащего филиалу компании, а также порядок обращения со сточными водами.

По результатам проверки были выявлены нарушения экологических требований. На компанию наложили штраф в размере 28 тысяч сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Кроме того, компании предписано регулярно откачивать сточные воды из септика с помощью специализированной ассенизационной машины и вывозить их в установленные для этого места.

В Минприроды призвали физических и юридических лиц соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/461908
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, экология, Минприродресурсов
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