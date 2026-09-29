Кандидатов в президенты проверят по данным нескольких госорганов

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров провел совещание с представителями государственных органов по подготовке к выборам президента Кыргызстана, назначенным на 27 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсудили обмен информацией, необходимой для проверки кандидатов. Речь шла о данных о гражданстве, наличии или отсутствии судимости, возможной принадлежности к преступным или вооруженным группировкам, а также участии кандидатов в религиозной деятельности.

Отдельное внимание уделили проверке сертификатов об уровне владения государственным языком и организации тестирования кандидатов.

В совещании приняли участие представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Государственной службы по делам религий и межэтническим отношениям при президенте, Государственной пограничной службы, государственных учреждений "Кызмат" и "Кыргызтест".

Тынчтык Шайназаров отметил необходимость своевременного обмена информацией и скоординированной работы государственных органов на всех этапах подготовки к выборам.