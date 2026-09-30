Шри-Ланка вновь примет Южноазиатский Суперкубок по футболу

Шри-Ланка готовится во второй раз принять Южноазиатский Суперкубок по футболу в 2026 году. Действующим чемпионом соревнований является сборная Мальдив.

Президент Федерации футбола Шри-Ланки Джасвар Умар сообщил, что организаторы намерены расширить состав участников. Помимо хозяев турнира и Мальдив, планируется пригласить ещё одну страну, а в перспективе соревнование может проходить с участием четырёх национальных сборных.

Первый розыгрыш Южноазиатского Суперкубка состоялся в 2025 году. Изначально в нём должны были сыграть Шри-Ланка, Мальдивы и Бутан, однако футболисты из Бутана не смогли прибыть на матчи. В итоге победителя определили по результатам двух встреч между Шри-Ланкой и Мальдивами.

В первой игре мальдивцы одержали уверенную победу со счётом 3:0, а ответный матч завершился вничью - 1:1. С общим счётом 4:1 по сумме двух встреч сборная Мальдив стала первым обладателем Южноазиатского Суперкубка.

Помимо проведения соревнований, сборную Шри-Ланки ждёт насыщенный международный календарь: в течение 2026 года команда должна отыграть не менее 12 международных встреч.

Сейчас национальную команду Шри-Ланки возглавляет Абдулла Аль-Мутаири, ранее тренировавший сборную Непала (в том числе на чемпионате SAFF 2021 года на Мальдивах). Тренерский штаб ставит перед ланкийцами амбициозные задачи и ведёт подготовку с прицелом на успешное выступление и борьбу за титул на предстоящем чемпионате SAFF.

Точные даты проведения Южноазиатского Суперкубка - 2026, его формат и окончательный список команд-участниц организаторы объявят позднее.