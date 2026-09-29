В Бишкеке открылся международный форум по билингвальному образованию

В Бишкеке стартовал II Международный форум педагогов русского языка и предметов на русском языке, на котором участники обсудят развитие билингвального образования, подготовку учителей и применение цифровых технологий и ИИ в обучении.

Форум "Билингвальное образование сегодня: глобальные вызовы и эффективные практики" организовали Кыргызско-Российский Славянский университет и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В нем участвуют педагоги, преподаватели, ученые, методисты и эксперты из Кыргызстана, России и других стран СНГ.

Одной из главных тем форума стало сочетание кыргызского и русского языков в системе образования. Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР Мелис Мураталиев заявил, что расширение использования кыргызского языка в науке и образовании должно идти параллельно с сохранением опыта работы на русском языке.

"Сегодня важно развивать языки таким образом, чтобы они дополняли друг друга, обогащали культуру и мировоззрение наших народов", - заявил Мураталиев.

Ректор КРСУ Сергей Волков также отметил, что кыргызский и русский языки не должны противопоставляться. По его словам, кыргызский выполняет государственную и идентификационную функции, а русский сохраняет значительную роль в образовании, науке, межэтническом общении и профессиональной сфере.

"Общая задача состоит в том, чтобы русский и кыргызский языки не противопоставлялись, а работали как взаимодополняющие ресурсы качественного образования, профессионального роста и социальной интеграции", - подчеркнул Волков.

При этом организаторы форума делают акцент не только на языковой политике, но и на практической подготовке педагогов. Волков сообщил, что на педагогических и смежных программах КРСУ сейчас учатся около 400 студентов. В прошлом учебном году 422 студента прошли педагогическую практику в школах разных регионов Кыргызстана. Еще 100 человек поступили на педагогические направления за счет средств российского бюджета.

В КРСУ действует Академия образования имени Л.С. Выготского, объединившая направления педагогики, психологии и филологии. В ее структуре работает Высшая школа русского языка и билингвального образования, занимающаяся подготовкой педагогов для многоязычной образовательной среды.

Отдельное внимание на форуме уделили тому, каким должно быть само билингвальное образование. Научный руководитель Высшей школы русского языка и билингвального образования КРСУ Мамед Тагаев предложил перейти от простого владения двумя языками к формированию билингвальной личности.

"Задача образования состоит не в том, чтобы противопоставить языки или вытеснить один язык другим. Задача - создать условия для их функционального взаимодействия", - отметил он.

Тагаев предложил два проекта. Первый предполагает создание "Языковой карты Центральной Азии" с исследованием языковой ситуации и процессов многоязычия в странах региона. Второй предусматривает разработку этноориентированных учебных комплексов по русскому языку с учетом языковых и культурных особенностей разных национальных аудиторий.

Кроме того, он предложил создать научно-методический журнал "Русский язык в Центральной Азии", который объединил бы исследования и практический опыт специалистов региона.

Представитель Министерства науки, высшего образования и инноваций КР Хадича Шамбеталиева отметила, что многоязычие должно расширять возможности молодых людей в образовании и профессиональной сфере, не разрывая связь с родным языком и культурой.

"Мы хотим, чтобы выпускник современной школы и университета был конкурентоспособным, открытым новым знаниям, способным свободно взаимодействовать с людьми разных культур и одновременно сохранять связь с родным языком, своей историей и культурой", - сказала Шамбеталиева.

Еще одним направлением обсуждения стали изменения в самом образовательном процессе. Первый проректор по образовательной деятельности РУДН Юлия Эбзеева представила доклад о новых моделях образования и отметила необходимость сочетать фундаментальную подготовку с ранним профессиональным ориентированием и стажировками.

В течение двух дней участники форума также обсудят преподавание русского языка и предметов на русском языке, подготовку педагогов, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в обучении и развитие исследовательской работы молодых ученых.

Организаторы напомнили, что первый форум собрал более 900 участников, свыше 300 из которых приехали в Бишкек очно. После него преподаватели КРСУ и РУДН проводили в регионах Кыргызстана мастер-классы для учителей и профориентационные встречи со школьниками.