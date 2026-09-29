В Бишкеке парни пытались затолкнуть знакомого в багажник автомобиля

В Бишкеке троих граждан привлекли к ответственности за мелкое хулиганство после инцидента возле Кыргызской государственной филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что несколько мужчин якобы пытались затолкнуть человека в багажник автомобиля.

Всех участников инцидента доставили в УВД Первомайского района. В ходе проверки милиция установила их личности. Выяснилось, что мужчины знакомы между собой.

Как сообщили в ГУВД, никто из участников не обращался в органы внутренних дел с заявлением. Они также пояснили, что претензий друг к другу не имеют.

В отношении С.С., 1991 года рождения, Ш.Б., 2001 года рождения, и С.У., 2001 года рождения составили протоколы по статье 126 Кодекса о правонарушениях - мелкое хулиганство. Мужчин водворили в камеру временного пребывания.

Милиция призвала жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения в общественных местах и не нарушать общественный порядок.