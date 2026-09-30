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В регионы Кыргызстана доставили 186 тонн семян для восстановления пастбищ

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В регионы Кыргызстана доставлено более 186 тонн семян пастбищных трав для улучшения малопродуктивных земель и восстановления деградированных пастбищ, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР. В настоящее время в республике начинается подготовка почв и стартуют посевные работы.

На реализацию этой программы из республиканского бюджета выделено 50 млн сомов. На эти средства закуплено 186 440 килограммов семян кормовых культур, в числе которых овсяница луговая, кострец безостый, райграс и эспарцет.

Из общего объёма 20 486 килограммов семян высеют в дражированном виде. Дражирование представляет собой метод обработки, при котором каждое семя покрывается защитно-питательной оболочкой в форме шарика. Такая технология улучшает условия прорастания трав и существенно повышает всхожесть культур.


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URL: https://www.vb.kg/461917
Теги:
Минсельхоз, пастбища, Кыргызстан
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