В озеро Иссык-Куль выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана

В Тонском районе состоялось комиссионное зарыбление рек, впадающих в озеро Иссык-Куль. В акваторию выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана, сообщает Департамент рыбопромышленного комплекса КР.
Выпуск молоди организовали 25–26 сентября сотрудники Регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела. В мероприятии приняли участие представители Туристическо-экологической милиции, Службы экотехнадзора, научные специалисты Института биологии НАН КР, сотрудники Тонского районного управления ветеринарии и местные жители.
Мальков распределили по четырем локациям:
Работы по зарыблению проводятся на регулярной основе для сохранения и восполнения рыбных запасов Иссык-Куля, а также поддержания экологического баланса уникальной экосистемы озера.