В озеро Иссык-Куль выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана

В Тонском районе состоялось комиссионное зарыбление рек, впадающих в озеро Иссык-Куль. В акваторию выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана, сообщает Департамент рыбопромышленного комплекса КР.

Выпуск молоди организовали 25–26 сентября сотрудники Регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела. В мероприятии приняли участие представители Туристическо-экологической милиции, Службы экотехнадзора, научные специалисты Института биологии НАН КР, сотрудники Тонского районного управления ветеринарии и местные жители.

Мальков распределили по четырем локациям:

село Кара-Талаа (участок № 7) - 200 тысяч; село Тон (участок № 15) - 200 тысяч; село Тосор (участок № 19) - 200 тысяч; участок № 40 - 200 тысяч.

Работы по зарыблению проводятся на регулярной основе для сохранения и восполнения рыбных запасов Иссык-Куля, а также поддержания экологического баланса уникальной экосистемы озера.