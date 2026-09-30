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В озеро Иссык-Куль выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана

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В Тонском районе состоялось комиссионное зарыбление рек, впадающих в озеро Иссык-Куль. В акваторию выпустили 800 тысяч мальков карпа-сазана, сообщает Департамент рыбопромышленного комплекса КР.

Выпуск молоди организовали 25–26 сентября сотрудники Регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела. В мероприятии приняли участие представители Туристическо-экологической милиции, Службы экотехнадзора, научные специалисты Института биологии НАН КР, сотрудники Тонского районного управления ветеринарии и местные жители.

Мальков распределили по четырем локациям:

  1. село Кара-Талаа (участок № 7) - 200 тысяч;
  2. село Тон (участок № 15) - 200 тысяч;
  3. село Тосор (участок № 19) - 200 тысяч;
  4. участок № 40 - 200 тысяч.

Работы по зарыблению проводятся на регулярной основе для сохранения и восполнения рыбных запасов Иссык-Куля, а также поддержания экологического баланса уникальной экосистемы озера.


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URL: https://www.vb.kg/461918
Теги:
рыбное хозяйство, Иссык-Куль
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