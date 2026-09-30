Снежный барс попал на видео во время рейда в Нарынской области

Сотрудники Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора сняли на видео снежного барса и стадо горных козлов. Об этом сообщили в ведомстве.

Животных заметили во время рейдовых мероприятий в одной из долин Нарынской области. Сотрудникам удалось заснять их с близкого расстояния в естественной среде обитания.

В министерстве отметили, что свободное передвижение горных козлов и снежного барса свидетельствует о наличии благоприятных условий для обитания диких животных в горных районах региона.

Ведомство продолжает работу по охране природы, сохранению биологического разнообразия и защите мест обитания диких животных.