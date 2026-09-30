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Снежный барс попал на видео во время рейда в Нарынской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора сняли на видео снежного барса и стадо горных козлов. Об этом сообщили в ведомстве.

Животных заметили во время рейдовых мероприятий в одной из долин Нарынской области. Сотрудникам удалось заснять их с близкого расстояния в естественной среде обитания.

В министерстве отметили, что свободное передвижение горных козлов и снежного барса свидетельствует о наличии благоприятных условий для обитания диких животных в горных районах региона.

Ведомство продолжает работу по охране природы, сохранению биологического разнообразия и защите мест обитания диких животных.


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URL: https://www.vb.kg/461921
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, экология, животные
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