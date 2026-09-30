В мэрии Бишкека уточнили статус дел пяти бывших заместителей мэра

Мэрия Бишкека прокомментировала информацию об уголовных делах в отношении пяти бывших заместителей мэра и сообщила, на какой стадии находится каждое из них.

По данным муниципалитета, уголовное дело в отношении Талайбека Байгазиева находится на стадии расследования в Центральном аппарате ГКНБ. В суд материалы пока не направлены.

Жамалбек Ырсалиев 5 июня 2026 года был полностью оправдан Бишкекским городским судом в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В отношении Азамата Кадырова 23 сентября 2026 года Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 20 ноября.

Как сообщили в мэрии, 3 августа 2026 года Верховный суд отменил ранее принятые судебные решения в отношении Максата Сазыкулова. Уголовное дело прекращено в полном объеме в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Азат Узаков был задержан сотрудниками ГКНБ в феврале 2022 года. Первоначально ему предъявили обвинение по статье "Коррупция", позднее дело переквалифицировали на "Злоупотребление должностным положением". По итогам рассмотрения дела Первомайский районный суд Бишкека вынес оправдательный приговор с правом на реабилитацию.

В муниципалитете подчеркнули, что некоторые уголовные дела в отношении бывших должностных лиц связаны с обстоятельствами, которые не относятся к их работе в мэрии, в том числе с периодом работы в других государственных органах.

В мэрии также сообщили, что с 2023 года направили в правоохранительные органы 44 обращения по фактам действий или бездействия своих сотрудников для дачи правовой оценки. В 2026 году проведены три расширенных совещания и пять заседаний Координационного совета по вопросам противодействия коррупции.

Муниципалитет призвал при распространении информации руководствоваться установленными фактами и соблюдать презумпцию невиновности.