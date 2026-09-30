Нападающий сборной КР Жоэл Кожо совершил наезд на электровелосипедиста

В Бишкеке произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 и курьера на электровелосипеде. Как сообщается в социальных сетях, за рулем автомобиля находился нападающий сборной Кыргызстана по футболу Жоэл Кожо.

По данным Управления патрульной службы милиции, ДТП произошло 29 сентября около 13:50 на пересечении проспектов Чынгыза Айтматова и Жибек Жолу.

По предварительным данным, водитель BMW X5 К.Ж., 1998 года рождения, двигался по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении. При повороте налево, в западном направлении, он совершил наезд на водителя электровелосипеда Т.М., 2003 года рождения, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП водитель электровелосипеда получил травмы и обратился за медицинской помощью в Бишкекскую городскую клиническую больницу №4.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Справка: Жоэл Кожо родился 21 августа 1998 года в Аккре, Гана. В Кыргызстан он приехал в 2018 году и начал выступать за ошский "Алай", а позднее играл за бишкекский "Дордой".

В 2023 году Кожо получил первый вызов в национальную сборную Кыргызстана и дебютировал за нее в матче против Ирана. В дальнейшем он продолжил клубную карьеру за рубежом. Сейчас нападающий выступает за узбекский "Навбахор".