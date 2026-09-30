ГНС напомнила о новых требованиях для продавцов бытовой техники

Государственная налоговая служба напомнила налогоплательщикам, что 1 октября 2026 года истекает срок ввода остатков отдельных категорий товаров в систему прослеживаемости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этой даты предпринимателям, реализующим товары, подпадающие под прослеживаемость, необходимо внести в систему сведения об имеющихся остатках.

Требование касается бытовых холодильников и морозильников, стиральных машин, а также телевизоров и мониторов. При этом оно не распространяется на основные средства, которые не предназначены для реализации.

Внести сведения об остатках можно через модуль "ЭСФ 2.0" в Кабинете налогоплательщика. Для этого необходимо открыть раздел "Оприходование", указать источник поступления остатков на склад и внести информацию о товаре.

В ГНС напомнили, что с 1 сентября 2026 года на территории Евразийского экономического союза введена в промышленную эксплуатацию система прослеживаемости отдельных категорий товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Налоговая служба призвала предпринимателей проверить наличие товаров, подпадающих под систему прослеживаемости, и своевременно внести сведения об их остатках.

Получить дополнительную информацию можно в ГНС по телефону 0312 62-08-55.