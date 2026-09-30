Кыргызстан и Гана планируют подписать пакет двусторонних документов

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев с 30 сентября по 1 октября совершит ответный официальный визит в Гану. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Сэмюэла Окудзето Аблаквы.

В рамках поездки пройдут кыргызско-ганские политические консультации. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные темы международной и региональной повестки.

По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на расширение правовой базы и углубление взаимодействия между Кыргызстаном и Ганой.

Также запланирована встреча Жээнбека Кулубаева с высшим руководством Ганы, на которой стороны обсудят перспективы укрепления межгосударственных связей.