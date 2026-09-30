Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

Кыргызстан и Гана планируют подписать пакет двусторонних документов

283  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев с 30 сентября по 1 октября совершит ответный официальный визит в Гану. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Сэмюэла Окудзето Аблаквы.

В рамках поездки пройдут кыргызско-ганские политические консультации. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные темы международной и региональной повестки.

По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на расширение правовой базы и углубление взаимодействия между Кыргызстаном и Ганой.

Также запланирована встреча Жээнбека Кулубаева с высшим руководством Ганы, на которой стороны обсудят перспективы укрепления межгосударственных связей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461928
Теги:
МИД, сотрудничество, Кыргызстан, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  