Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

ЦИК утвердила доукомплектование резервов 20 территориальных комиссий

227  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана приняла постановление о доукомплектовании резервов ряда территориальных избирательных комиссий.

Решение принято на заседании ЦИК 30 сентября.

Речь идет о резервах Баткенской, Кадамжайской, Кызыл-Кийской, Араванской, Алайской, Чон-Алайской, Кара-Кулжинской, Ак-Талинской, Жумгальской, Ат-Башинской, Нарынской, Нарынской городской, Таласской, Бакай-Атинской, Айтматовской, Манасской, Кантской, Панфиловской, Московской и Сокулукской территориальных избирательных комиссий.

Резервы комиссий будут доукомплектованы согласно утвержденным приложениям к постановлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461929
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  