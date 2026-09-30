ЦИК утвердила доукомплектование резервов 20 территориальных комиссий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана приняла постановление о доукомплектовании резервов ряда территориальных избирательных комиссий.
Решение принято на заседании ЦИК 30 сентября.
Речь идет о резервах Баткенской, Кадамжайской, Кызыл-Кийской, Араванской, Алайской, Чон-Алайской, Кара-Кулжинской, Ак-Талинской, Жумгальской, Ат-Башинской, Нарынской, Нарынской городской, Таласской, Бакай-Атинской, Айтматовской, Манасской, Кантской, Панфиловской, Московской и Сокулукской территориальных избирательных комиссий.
Резервы комиссий будут доукомплектованы согласно утвержденным приложениям к постановлению.