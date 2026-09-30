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Подозреваемого в распространении мефедрона задержали в Бишкеке

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В Бишкеке задержан подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков через тайники. У него изъяли 57 свертков с мефедроном общим весом 141,23 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация о том, что на территории Первомайского района неизвестный занимается сбытом синтетических наркотиков путем размещения их в тайниках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали гражданина М.К., 2000 года рождения.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 57 свертков с неизвестным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Его общий вес составил 141,23 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконный оборот наркотических средств) УК Кыргызстана.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие лица, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.


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URL: https://www.vb.kg/461930
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек
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