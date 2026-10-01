Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе официального визита в китайский город Дали приняло личное участие в процессе изготовления традиционного прессованного чая. Глава международной организации попробовал себя в роли мастера, выполнив основные этапы производства - от отмеривания точной массы сырья и его прессования до подготовки к сушке.

В провинции Юньнань, известной своими многовековыми чайными традициями, руководитель ООН посетил профильное предприятие Yunnan Xiaguan Tuocha Group. На памятной упаковке сформированного им чая характерной формы точá ("чаша") Гутерриш оставил надпись, назвав этот продукт ярким символом дружбы и сотрудничества между ООН и Китаем.

Особая чашеобразная форма этого прессованного чая имеет давнюю историю - её разработали в Дали ещё в 1902 году. Углубление в основании создавало естественную вентиляцию, что позволяло сохранять качество сырья при длительной транспортировке по Чайно-конному пути. Сегодня этот традиционный метод изготовления входит в национальный список нематериального культурного наследия Китая.

В ходе визита генсек ООН ознакомился с технологией производства и историей распространения юньнаньского чая на международных рынках. Сегодня его географические направления активно расширяются: основные объемы поставок ориентированы на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, при этом сохраняется присутствие на европейском, американском и австралийском рынках.