Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

Работы Асанбека Турумбекова покажут на ретроспективной выставке

57  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 2 октября откроется персональная ретроспективная выставка художника Асанбека Турумбекова (1936–1987). Зрителям представят около 70 его графических и живописных работ. Об этом сообщает Национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Открытие выставки состоится в 14:00. Экспозиция охватит основные этапы творческой биографии художника.

Асанбек Турумбеков - живописец, график и плакатист, один из ярких представителей отечественного изобразительного искусства.

Он родился 27 августа 1936 года в селе Кайынды Кеминского района. В 1955 году окончил Фрунзенское художественное училище, а с 1960 года активно участвовал в выставках. В 1970 году был принят в Союз художников СССР.

С 1960 года Турумбеков на протяжении многих лет работал художественным редактором сатирического журнала "Чалкан".

Творчество мастера отличалось разнообразием. В конце 1960-х - начале 1970-х годов Асанбек Турумбеков получил широкое общественное признание как плакатист.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461933
Теги:
выставка, музей, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  