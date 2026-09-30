Работы Асанбека Турумбекова покажут на ретроспективной выставке

В Бишкеке 2 октября откроется персональная ретроспективная выставка художника Асанбека Турумбекова (1936–1987). Зрителям представят около 70 его графических и живописных работ. Об этом сообщает Национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Открытие выставки состоится в 14:00. Экспозиция охватит основные этапы творческой биографии художника.

Асанбек Турумбеков - живописец, график и плакатист, один из ярких представителей отечественного изобразительного искусства.

Он родился 27 августа 1936 года в селе Кайынды Кеминского района. В 1955 году окончил Фрунзенское художественное училище, а с 1960 года активно участвовал в выставках. В 1970 году был принят в Союз художников СССР.

С 1960 года Турумбеков на протяжении многих лет работал художественным редактором сатирического журнала "Чалкан".

Творчество мастера отличалось разнообразием. В конце 1960-х - начале 1970-х годов Асанбек Турумбеков получил широкое общественное признание как плакатист.