Жителей Ноокатского района оштрафовали за самозахват в парке "Кыргыз-Ата" 

В Ноокатском районе Ошской области выявлены факты незаконного использования земельных участков на территории государственного природного парка "Кыргыз-Ата". Нарушения зафиксировали сотрудники регионального управления Службы по земельному и водному надзору по городу Ош и Ошской области в ходе инспекции, организованной на основании обращения администрации парка, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проверка установила, что четверо местных жителей - И. к. А., М. Э., Х. М. и Б. Б. - осваивали земли заповедного фонда без разрешительных документов. В одних случаях граждане продолжали использовать участки после истечения срока аренды, в других - вышли за пределы фактически отведенных им территорий.

По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты. На основании статей 237, 239 и 241 Кодекса КР о правонарушениях на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 34 000 сомов.

Кроме того, за повреждение почвенного покрова природного парка инспекция предъявила гражданам требования о возмещении причиненного экологии ущерба. Сумма компенсации, рассчитанная согласно постановлению Кабинета министров КР № 25 от 21 января 2023 года, составила 127 314 сомов.