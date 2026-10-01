Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Жителей Ноокатского района оштрафовали за самозахват в парке "Кыргыз-Ата" 

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ноокатском районе Ошской области выявлены факты незаконного использования земельных участков на территории государственного природного парка "Кыргыз-Ата". Нарушения зафиксировали сотрудники регионального управления Службы по земельному и водному надзору по городу Ош и Ошской области в ходе инспекции, организованной на основании обращения администрации парка, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проверка установила, что четверо местных жителей - И. к. А., М. Э., Х. М. и Б. Б. - осваивали земли заповедного фонда без разрешительных документов. В одних случаях граждане продолжали использовать участки после истечения срока аренды, в других - вышли за пределы фактически отведенных им территорий.

По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты. На основании статей 237, 239 и 241 Кодекса КР о правонарушениях на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 34 000 сомов.

Кроме того, за повреждение почвенного покрова природного парка инспекция предъявила гражданам требования о возмещении причиненного экологии ущерба. Сумма компенсации, рассчитанная согласно постановлению Кабинета министров КР № 25 от 21 января 2023 года, составила 127 314 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461934
Теги:
Ноокатский район, самозахватчики, штраф
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  