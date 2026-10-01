Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Китай призвал ООН сохранить формулировку "вражеские государства"

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай выступил с резкой критикой в адрес Токио в связи с предложением японской стороны исключить термин "вражеские государства" из Устава Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй в рамках общих прений на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, воспользовавшись правом на ответ.

Поводом для реакции китайской дипломатии стало выступление представителя Японии, который охарактеризовал свою страну как мирное государство с исключительно оборонительной военной доктриной и призвал скорректировать формулировки фундаментального документа ООН. В Пекине категорически несогласны с такой позицией, подчеркнув, что указанный термин сохраняет важное практическое значение и пересмотру не подлежит.

Китайский дипломат напомнил, что вступление Японии в ООН в свое время было напрямую связано с признанием ответственности за агрессивную политику милитаристского режима и полным принятием условий Устава организации. По его словам, статуса мирной державы невозможно достичь без глубокого осмысления исторического прошлого.

В Пекине выразили озабоченность тем, что японские власти пытаются нивелировать оценки своих действий в годы Второй мировой войны и оправдывают курс на наращивание военного потенциала якобы существующими внешними угрозами. Сунь Лэй подчеркнул, что тенденции к ремилитаризации Токио представляют реальный риск для безопасности в регионе, и призвал японскую сторону усвоить исторические уроки и отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461935
Теги:
Китай, Япония, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  