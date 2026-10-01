Китай призвал ООН сохранить формулировку "вражеские государства"

Китай выступил с резкой критикой в адрес Токио в связи с предложением японской стороны исключить термин "вражеские государства" из Устава Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй в рамках общих прений на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, воспользовавшись правом на ответ.

Поводом для реакции китайской дипломатии стало выступление представителя Японии, который охарактеризовал свою страну как мирное государство с исключительно оборонительной военной доктриной и призвал скорректировать формулировки фундаментального документа ООН. В Пекине категорически несогласны с такой позицией, подчеркнув, что указанный термин сохраняет важное практическое значение и пересмотру не подлежит.

Китайский дипломат напомнил, что вступление Японии в ООН в свое время было напрямую связано с признанием ответственности за агрессивную политику милитаристского режима и полным принятием условий Устава организации. По его словам, статуса мирной державы невозможно достичь без глубокого осмысления исторического прошлого.

В Пекине выразили озабоченность тем, что японские власти пытаются нивелировать оценки своих действий в годы Второй мировой войны и оправдывают курс на наращивание военного потенциала якобы существующими внешними угрозами. Сунь Лэй подчеркнул, что тенденции к ремилитаризации Токио представляют реальный риск для безопасности в регионе, и призвал японскую сторону усвоить исторические уроки и отказаться от шагов, ведущих к эскалации напряженности.