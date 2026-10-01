Представлен официальный мяч Кубка Азии по футболу 2027 года

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) совместно со спортивным брендом KELME официально представила KHUZAMA - официальный игровой мяч Кубка Азии-2027, который пройдет в Саудовской Аравии.

Турнир запланирован на период с 7 января по 5 февраля 2027 года. Сильнейшие национальные сборные Азии поборются за главный футбольный трофей континента.

Название нового мяча происходит от Khuzama - дикой лаванды, произрастающей в Саудовской Аравии. Его дизайн вдохновлен моментом, когда цветущая лаванда преображает природный ландшафт страны, окрашивая его в яркие фиолетовые оттенки.

По информации АФК, характерный фиолетовый цвет также связан с традиционным церемониальным оттенком, используемым при встрече почетных гостей. Таким образом создатели мяча стремились подчеркнуть гостеприимство Саудовской Аравии по отношению к командам, официальным лицам и болельщикам турнира.

Дизайн KHUZAMA соответствует общей визуальной концепции Кубка Азии-2027. Геометрические узоры мяча включают элемент "The Portal" ("Портал"), вдохновленный традиционными дверными проемами архитектуры региона Неджд. Ступенчатая ромбовидная форма обрамляет логотип турнира, а сочетание насыщенного фиолетового, ярко-зеленого и песочного цветов перекликается с официальной цветовой палитрой соревнований.

Особое внимание уделено и техническим характеристикам мяча. Контрастные фиолетово-белые панели призваны обеспечить хорошую видимость для футболистов, судей и зрителей как при дневном освещении, так и во время матчей под прожекторами. В KELME также отмечают, что аэродинамическая конструкция обеспечивает стабильную траекторию полета и хорошую отзывчивость при контакте с мячом.

Генеральный секретарь АФК Датук Сери Виндзор Джон назвал презентацию KHUZAMA еще одним важным этапом подготовки к турниру. По его словам, новый мяч сочетает культурное наследие и гостеприимство страны-хозяйки с современными техническими решениями.

Председатель KELME Кэ Юнсян отметил, что компания гордится возможностью второй раз подряд предоставить официальный мяч для Кубка Азии. По его словам, KHUZAMA создан таким образом, чтобы передать особенности культуры Саудовской Аравии и одновременно соответствовать требованиям футбола высочайшего уровня.

Генеральный директор Asia Football Group Патрик Мерфи подчеркнул, что KHUZAMA является не просто спортивным инвентарем, а одним из символов турнира, отражающим его визуальную идентичность и гостеприимство принимающей страны.

Презентация KHUZAMA стала очередным важным этапом подготовки к Кубку Азии-2027 в Саудовской Аравии, старт которого намечен на 7 января 2027 года.