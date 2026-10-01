"Вечерний Бишкек" поздравляет с Международным днем пожилых людей

Уважаемые наши ветераны, дорогие представители старшего поколения!

От всей души и с глубоким уважением коллектив редакции газеты "Вечерний Бишкек" поздравляет вас с Международным днем пожилых людей!

1 октября - это особый день, когда мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто строил наш город, развивал страну, передавал нам традиции, знания и любовь к родному краю. Ваш жизненный путь, мудрость и стойкость всегда были и остаются главным ориентиром для молодых поколений бишкекчан.

Вы хранительная сила наших семей и душа нашего города. Спасибо вам за ваш многолетний труд, за доброту, терпение и ценные советы, к которым мы всегда прислушиваемся с особым трепетом.

Редакция "Вечернего Бишкека" желает вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и долгих лет жизни. Пусть каждый день будет наполнен заботой близких, уютом и радостными новостями!

С праздником!

С уважением,

коллектив редакции "Вечерний Бишкек"