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"Вечерний Бишкек" поздравляет с Международным днем пожилых людей

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- ВБ
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Уважаемые наши ветераны, дорогие представители старшего поколения!

От всей души и с глубоким уважением коллектив редакции газеты "Вечерний Бишкек" поздравляет вас с Международным днем пожилых людей!

1 октября - это особый день, когда мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто строил наш город, развивал страну, передавал нам традиции, знания и любовь к родному краю. Ваш жизненный путь, мудрость и стойкость всегда были и остаются главным ориентиром для молодых поколений бишкекчан.

Вы хранительная сила наших семей и душа нашего города. Спасибо вам за ваш многолетний труд, за доброту, терпение и ценные советы, к которым мы всегда прислушиваемся с особым трепетом.

Редакция "Вечернего Бишкека" желает вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и долгих лет жизни. Пусть каждый день будет наполнен заботой близких, уютом и радостными новостями!

С праздником!

С уважением,

коллектив редакции "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/461939
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан, поздравление
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