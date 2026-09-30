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Азербайджанский язык будут учить в Бишкеке, кыргызский - в Азербайджане

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- Нина Ничипорова
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Министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркүл Кендирбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Лятифом Гандиловым, который представил ей учителя Вердиеву Улькер Рауф кызы, прибывшую в Кыргызстан для преподавания азербайджанского языка в общеобразовательных школах Кыргызской Республики.

Прибытие азербайджанского педагога в Кыргызстан осуществляется в рамках реализации договорённостей, достигнутых межправительственной комиссией по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном в целях организации взаимного обмена учителями кыргызского и азербайджанского языков.

По данной инициативе Вердиева Улькер Рауф кызы будет преподавать азербайджанский язык в общеобразовательной школе № 103 имени Н. Гянджеви, а также в школе № 20 имени Г. Алиева. В свою очередь, учитель из Кыргызстана отправится в Азербайджан, где будет преподавать кыргызский язык и кыргызскую литературу.

Во время теплого приема министр пожелала преподавателю успехов в предстоящей работе в Кыргызстане. Также она отметила, что развитие образовательных и культурных обменов способствует углублению взаимопонимания между двумя странами и укреплению дружественных отношений.

Посол отметил особую роль языка и культуры в сближении народов Кыргызстана и Азербайджана и в формировании общего тюркского языка.

Кстати

В селе Хыдырлы Агдамского района Азербайджана была построена школа "Айкөл Манас" от имени народа Кыргызстана. В церемонии открытия школы приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В городе Бишкеке действуют две школы (школа № 103 имени Н. Гянджеви и школа № 20 имени Г. Алиева), построенные за счет финансирования Азербайджана, открытие которых состоялось в 2022 году с участием президентов двух стран во время визита Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/461942
Теги:
Азербайджан, кыргызский язык, учитель, посол, Министерство образования
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