В Тонском районе государству вернули пастбище стоимостью 49,2 млн сомов

В Тонском районе государству вернули 29,9 га земли рыночной стоимостью 49,2 млн сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

Нарушение выявила прокуратура Тонского района в ходе проверки соблюдения земельного законодательства.

По данным ведомства, в 2007 году земельный участок пастбищного назначения площадью 29,9 га, относящийся к Кун-Чыгышскому айыл окмоту, был незаконно передан в частную собственность.

По итогам принятых мер прокурорского реагирования земельный участок возвращен в государственную собственность.