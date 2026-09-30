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В Тонском районе государству вернули пастбище стоимостью 49,2 млн сомов

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В Тонском районе государству вернули 29,9 га земли рыночной стоимостью 49,2 млн сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

Нарушение выявила прокуратура Тонского района в ходе проверки соблюдения земельного законодательства.

По данным ведомства, в 2007 году земельный участок пастбищного назначения площадью 29,9 га, относящийся к Кун-Чыгышскому айыл окмоту, был незаконно передан в частную собственность.

По итогам принятых мер прокурорского реагирования земельный участок возвращен в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/461944
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Иссык-Кульская область, Тонский район
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