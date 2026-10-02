Древние китайские планки для письма рассказали о дружбе наших народов

В Бишкеке состоялась научная конференция на важную с научной точки зрения тему "Проникновение бамбуковых и деревянных планок для письма в Центральную Азию", совместно организованная китайским Северо-западным педагогическим университетом (СЗПУ) и Кыргызским национальным университетом. В ней приняли участие более 200 преподавателей и студентов, сообщает Russian.News.Cn.

Директор Института исследований бамбуковых и деревянных планок для письма и Института исследований Центральной Азии СЗПУ Тянь Шу отметил, что эта встреча представляет интерес не только для ученых, но и для студенческой молодежи, кыргызстанцев, интересующихся историей своей страны, поскольку планки для письма передают дух Великого Шелкового пути и являются новым вкладом в культурно-гуманитарные обмены между двумя странами в новую эпоху.

Директор Кыргызско-китайского исследовательского института КНУ Софья Апаева заявила, что дружба между Кыргызстаном и Китаем имеет долгую историю. "Представленные планки для письма свидетельствуют об истории дружеских связей между двумя странами, что имеет актуальное значение для углубления и укрепления культурных обменов в рамках инициативы "Пояс и путь", - добавила она.

Во время мероприятия было представлено около ста связанных с Великим Шелковым путем копий планок для письма эпохи династии Хань /202 г. до н. э. - 220 г. н. э./. Эксперты из Северо-западного педагогического университета рассказали о формах и структуре древних планок для письма, надписях на них, исторических деталях и культурных элементах.

Кроме того, ученые двух стран обсудили, как рассказывать о Великом Шелковом пути посредством планок для письма и углублять обмены и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере с точки зрения культурной коммуникации, научных исследований и подготовки кадров

"Я видел бамбуковые и деревянные планки для письма в Ланьчжоу (пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай). Это мероприятие дает кыргызской молодежи возможность увидеть многочисленные ценные документы, которые демонстрируют давнюю дружбу между народами Китая и стран Центральной Азии", - сказал Алияр Алмаматов, учившийся в Северо-западном педагогическом университете. Он выразил готовность внести свой вклад в содействие культурным обменам между Кыргызстаном и Китаем.