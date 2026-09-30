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В Кыргызстане 178 человек перешагнули 100-летний рубеж

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- Назгуль Абдыразакова
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В преддверии Международного дня пожилых людей первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев посетил жителей Бишкека, достигших 100-летнего возраста. Об этом сообщили в Кабмине.

По данным Социального фонда, сегодня в Кыргызстане проживают 178 человек в возрасте 100 лет и старше. Из них 21 долгожитель живет в Бишкеке.

Данияр Амангельдиев посетил Кичикан Чолиеву, Бурул Дуйшалиеву и Ефросинью Соколову. От имени председателя Кабинета министров им вручили подарки и оказали материальную помощь.

Во время встреч долгожительницы рассказали о своем жизненном пути, трудовой и общественной деятельности. Амангельдиев выразил им признательность и подчеркнул важность поддержки старшего поколения и создания достойных условий жизни.

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября.


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URL: https://www.vb.kg/461948
Теги:
пожилые люди, праздник, Бишкек, Кыргызстан, Кабинет министров
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