Пожилым людям в Кыргызстане не хватает не столько помощи, сколько общения

Накануне Всемирного дня пожилых людей на обсуждении национального отчета Кыргызстана представитель Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана Альбина Ешенгельдиева рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются одинокие люди старшего возраста. Одна из главных - нехватка волонтеров, готовых не просто один раз прийти на помощь, а регулярно быть рядом.

Красный Полумесяц оказывает одиноким пожилым людям помощь на дому. По данным организации, социальную поддержку получают сотни пожилых людей по всей стране. Волонтеры помогают покупать продукты и лекарства, заниматься домашними делами, приносить воду, уголь и дрова, сопровождают в поликлинику, аптеку или на базар. Но, как оказалось, для многих подопечных самая необходимая помощь - это возможность поговорить и почувствовать, что они не остались один на один со своими проблемами.

"Чаще всего им не хватает внимания и общения", - отметила представитель Красного Полумесяца.

Иногда волонтер приходит помочь по хозяйству, а пожилой человек предлагает ему сыграть в шахматы, шашки или карты. Разговор и совместное время становятся не менее важными, чем принесенные продукты или лекарства.

Один визит - не всегда волонтерство

Однако именно регулярность остается одной из самых сложных задач. По словам Альбины Ешенгельдиевой, человек может прийти в качестве добровольца, один раз посетить пожилого подопечного и после этого больше не вернуться. Причина понятна: уход за человеком, особенно маломобильным, тяжело болеющим или имеющим деменцию, требует не только свободного времени, но и эмоциональных сил.

Ситуация осложняется тем, что большинство волонтеров - студенты и молодые люди, у которых есть учеба, работа и семейные обязанности.

Для самого пожилого человека нерегулярность посещений становится отдельной проблемой. Он ждет волонтера в определенное время, а если тот не приходит, начинает звонить и спрашивать, почему его нет.

Получается парадокс: помощь строится на добровольчестве, но потребность пожилого человека в этой помощи - постоянная.

Когда нужна уже не помощь, а уход

Еще сложнее ситуация с людьми, которые практически не могут самостоятельно выйти из дома или обслуживать себя. Здесь речь идет уже не только о социальной поддержке, а о долговременном уходе. Волонтер не может заменить профессионального специалиста по уходу, а родственникам зачастую не хватает знаний и возможностей.

Красный Полумесяц ранее запускал пилотные курсы для родственников, которые ухаживают за лежачими и пожилыми людьми. Однако, по словам выступавшей, большого спроса на такие программы не оказалось. Чаще всего интерес проявляли родственники, которые уже столкнулись с необходимостью ухода.

Причина может быть очевидной: обучение само по себе не решает вопрос, если после него человеку предстоит круглосуточно ухаживать за маломобильным родственником.

"У нас в стране нет ни одного института сиделок", - прозвучало во время обсуждения.

Вопрос профессионального ухода сегодня становится особенно важным на фоне разговоров о долговременном уходе, поддержке родственников и возможных механизмах компенсации тем, кто фактически берет на себя такую работу.

Волонтеру тоже нужна подготовка

В Красном Полумесяце считают, что привлекать добровольцев недостаточно - их необходимо обучать и поддерживать. Речь идет о первой помощи, действиях в экстренной ситуации, особенностях общения с пожилыми людьми и людьми с деменцией. Не менее важна регулярная связь с волонтерами и система замещения: если один человек не может прийти, другой должен иметь возможность его заменить.

Еще одна задача - распределять подопечных с учетом их состояния и потребностей. Одно дело - пожилой человек, которому нужно сходить в аптеку или купить продукты. Совсем другое - человек, который не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе.

На практике волонтеру приходится сталкиваться и с эмоциональной нагрузкой. Поэтому, отмечают в организации, важно не только находить новых добровольцев, но и создавать условия, при которых они смогут оставаться в этой работе.

Пожилому человеку важно оставаться частью общества

Есть у волонтерской помощи еще одна функция, о которой редко говорят. Для человека, который практически не выходит из дома, волонтер становится связующим звеном с внешним миром. Он может рассказать, что происходит в городе, помочь получить необходимую информацию, разобраться с цифровыми сервисами или обратиться за социальной помощью.

Это особенно важно для тех пожилых людей, которые не пользуются социальными сетями и получают информацию практически только из телевизора.

Поэтому задача социальной поддержки - не просто принести продукты или выполнить работу по дому. В некоторых случаях речь идет о том, чтобы помочь человеку сохранить связь с обществом.

Красный Полумесяц уже развивает это направление: организация сообщает о клубах для пожилых людей, поддержке на дому и развитии серебряного волонтерства.

Именно поэтому вопрос ухода за пожилыми постепенно выходит за рамки семейной проблемы. Старение населения означает, что обществу придется заранее отвечать на вопросы: кто будет помогать человеку, который перестал справляться с повседневными делами, кто сможет заменить родственника, если тот работает, и где получить навыки профессионального ухода.

Пока часть этой нагрузки держится на родственниках и волонтерах. Но сама практика показывает: доброго желания помочь недостаточно. Для достойной старости нужна система, в которой рядом с человеком будут не только родственники или случайный доброволец, но и подготовленная социальная и медицинская помощь.