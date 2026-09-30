Кыргызстан представил в Турции реформы в сфере судебной экспертизы

Делегация судебных экспертов Кыргызстана во главе с председателем Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Талантбеком Кожоновым приняла участие в XXI Международном конгрессе "Дни судебной медицины" в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конгресс собрал около 1 150 участников из 40 стран. Среди них ученые, судебные эксперты, представители правоохранительных органов и научных учреждений.

В рамках форума прошли 28 научных сессий по судебной токсикологии, генетике, цифровой криминалистике, искусственному интеллекту, идентификации жертв массовых катастроф и другим направлениям.

Талантбек Кожонов представил доклад о развитии судебно-экспертной системы Кыргызстана, проводимых реформах и перспективах ее модернизации. Особое внимание он уделил цифровизации экспертного производства, совершенствованию законодательства, расширению видов экспертиз и развитию научно-методической базы.

"У нас разные национальные законодательства, разные системы организации экспертной деятельности, но наши профессиональные задачи во многом объединяют нас", - отметил Кожонов.

Кыргызская делегация также представила опыт развития негосударственной экспертной деятельности, создания Палаты судебных экспертов и подготовки специалистов.

Отдельное внимание на конгрессе уделили перспективам Тюркской сети судебно-экспертных учреждений (TFSN), созданной в 2026 году для совместных исследований, обмена опытом и совершенствования экспертных методик.