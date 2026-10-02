ОДКБ и МВД России обсудили в Москве борьбу с экстремизмом

В Москве 29–30 сентября состоялась VI Международная конференция МВД России, посвященная проблеме распространения идеологии экстремизма. В работе форума приняла участие делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую представили начальник Управления противодействия вызовам и угрозам Умар Умарзода и советник управления Игорь Демченко.

Выступая на пленарном заседании с докладом "Проблема распространения идеологии экстремизма в государствах-членах ОДКБ", Умар Умарзода подчеркнул, что данная угроза остается одной из наиболее острых для региональной и международной безопасности.

По его словам, в рамках Организации сформирован комплексный механизм противодействия, который сочетает в себе оперативные, профилактические, правовые и информационные меры. На практике свою высокую эффективность уже доказали такие постоянно действующие операции ОДКБ, как "Наемник", "Нелегал" и "ПРОКСИ".

При этом в ОДКБ делают акцент не только на силовых и правовых методах, но и на системной профилактике. В числе ключевых направлений работы - повышение правовой грамотности населения, активная работа с молодежью, развитие критического мышления и медиаграмотности, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, а также привлечение к профилактической деятельности институтов образования, культуры и общественности.

Учитывая транснациональный характер проблемы, ОДКБ выступает за укрепление широкого международного партнерства. Позиция Организации заключается в необходимости согласованных действий и обмена опытом с ключевыми глобальными и региональными структурами - в первую очередь с ООН, ШОС и СНГ.