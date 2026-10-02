В Чебаркуле проходят спецучения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2026"

В России на территории полигона "Чебаркульский" под руководством начальника штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа генерал-майора Сергея Спиридонова проводится специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2026".

Основными целями учения являются совершенствование слаженности работы органов управления и практических навыков частей и подразделений технического и тылового обеспечения при подготовке и в ходе ведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Подразделения материально-технического обеспечения отработали вопросы при перегруппировке контингентов, осуществили развертывание в полевых условиях и отрабатывают действия с учетом опыта, полученного Вооруженными Силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

Особое внимание в ходе учения уделено развертыванию полевых пунктов заправки и организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия БпЛА противника. В ходе учения отрабатываются вопросы организации производственной деятельности на сборном пункте поврежденных машин.

В одном из районов личный состав сводного батальона материально-технического обеспечения отработал задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робото-технических комплексов и БпЛА, а также эвакуацию раненых и поврежденной техники