Минобороны КР заказало 41,3 тысячи сухпайков у отечественного агрохолдинга

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" осуществляет подготовку и поставку индивидуальных пищевых рационов для военнослужащих Министерства обороны Кыргызской Республики. Проект реализуется при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В 2026 году Министерство обороны разместило крупный заказ на закупку 41 тысячи 300 индивидуальных пищевых рационов.

Главной особенностью формирования сухпайков стал акцент на импортозамещение и поддержку местного предпринимательства. Около 90 процентов продуктов, входящих в состав наборов, произведены кыргызстанскими предприятиями.

Как подчеркнули в Минсельхозе, данный проект направлен на стимулирование внутреннего производства и расширение использования отечественной продукции в сфере государственных закупок и силовых структурах.

Работа по привлечению местных производителей к госзаказам и развитию агропромышленного комплекса страны будет продолжена.