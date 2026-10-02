В Центре крови КР рассказали, как находят доноров с редкой группой

Республиканский центр крови при необходимости задействует собственную базу доноров, чтобы оперативно найти человека с конкретной группой и резус-фактором. Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщила директор центра Айганыш Сатыбалдиева.

Особое внимание медики уделяют крови с отрицательным резус-фактором. По данным Центра крови, в Кыргызстане люди с отрицательным резусом составляют всего около 7–8% населения, поэтому при экстренной потребности подходящего человека приходится искать адресно.

Специалисты поясняют: понятие "редкая группа крови" в повседневной практике обозначает менее распространенное сочетание группы системы ABO и резус-фактора. В ВОЗ также подчеркивают, что редкой считается та группа, которая меньше всего представлена в конкретной популяции.

При поступлении срочной заявки из медицинского учреждения специалисты Республиканского центра крови находят подходящего человека в базе и связываются с ним напрямую. Такой подход позволяет не ждать случайного прихода добровольцев, а сразу пригласить конкретного донора. Центр работает в круглосуточном режиме и при необходимости может оперативно перенаправлять компоненты крови между регионами страны с соблюдением строгого температурного режима и условий холодовой цепи.

Отдельную категорию составляют регулярные доноры - те, кто сдает кровь более трех раз в год. В Кыргызстане они составляют порядка 4–8% от всей донорской базы. Именно на них медики рассчитывают в первую очередь при возникновении критических ситуаций.

В Центре крови напоминают, что созданного искусственно аналога человеческой крови не существует. При этом современные технологии позволяют разделять донорскую кровь на компоненты - эритроциты, плазму и тромбоциты, благодаря чему одна донация может спасти жизни сразу нескольких пациентов.