Узбекистан и Россия упростят механизм трудовой миграции

Узбекистан и Россия обсудили вопросы совершенствования механизмов организованного набора граждан, выезжающих на работу в России, а также организацию основных предвыездных процедур непосредственно на территории республики. Данные темы рассматривались на встрече директора Агентства миграции РУз Мухсинхуджи Абдурахмонова с Чрезвычайным и полномочным послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым.

В ходе переговоров было предложено создать комплексный центр по принципу "все процессы в одном месте". На базе такого центра планируется проводить предвыездное тестирование, медицинский осмотр, биометрию, дактилоскопию и проверку документов.

Для сокращения временных и финансовых затрат граждан, связанных с поездками в Ташкент для сдачи экзаменов по русскому языку, был поднят вопрос об организации этих процедур в регионах. Для этих целей необходимая инфраструктура уже подготовлена в 4 регионах республики.

Главная цель предлагаемого механизма заключается в том, чтобы трудовые мигранты еще до выезда четко знали место работы, предприятие и условия труда, заранее оформляли необходимые документы и направлялись в Россию легальным путем по запросу конкретного работодателя.