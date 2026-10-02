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Узбекистан и Россия упростят механизм трудовой миграции

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- Светлана Лаптева
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Узбекистан и Россия обсудили вопросы совершенствования механизмов организованного набора граждан, выезжающих на работу в России, а также организацию основных предвыездных процедур непосредственно на территории республики. Данные темы рассматривались на встрече директора Агентства миграции РУз Мухсинхуджи Абдурахмонова с Чрезвычайным и полномочным послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым.

В ходе переговоров было предложено создать комплексный центр по принципу "все процессы в одном месте". На базе такого центра планируется проводить предвыездное тестирование, медицинский осмотр, биометрию, дактилоскопию и проверку документов.

Для сокращения временных и финансовых затрат граждан, связанных с поездками в Ташкент для сдачи экзаменов по русскому языку, был поднят вопрос об организации этих процедур в регионах. Для этих целей необходимая инфраструктура уже подготовлена в 4 регионах республики.

Главная цель предлагаемого механизма заключается в том, чтобы трудовые мигранты еще до выезда четко знали место работы, предприятие и условия труда, заранее оформляли необходимые документы и направлялись в Россию легальным путем по запросу конкретного работодателя.


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URL: https://www.vb.kg/461958
Теги:
Россия, трудоустройство, Узбекистан
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