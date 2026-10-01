Пожилые хотят от политиков конкретики: сколько людей получили помощь?

Пожилые люди считают, что депутаты и политики должны чаще говорить не только об общих проблемах старшего поколения, но и о конкретных вопросах - лечении, профилактике заболеваний, доступности лекарств и подготовке специалистов.

Такое мнение прозвучало во время обсуждения национального отчета Кыргызстана по вопросам положения пожилых людей.

Участники обсуждения обратили внимание: в документах и выступлениях много говорится о поддержке людей старшего возраста, однако зачастую остается непонятно, сколько именно людей получили эту помощь и какой результат дали государственные программы.

"Мне кажется, там нет конкретики по всем направлениям", - отметила одна из участниц обсуждения.

По ее словам, для пожилых особенно важны три направления: лечение, профилактика и подготовка кадров.

Например, если говорится о профилактической работе, хотелось бы знать, какие именно программы реализуются среди пожилых людей, сколько человек в них приняли участие, сколько пенсионеров получили информацию о профилактике заболеваний.

Отдельный вопрос - медицинская помощь.

По линии Фонда обязательного медицинского страхования существуют программы и категории граждан, которые имеют право на определенные виды бесплатного лечения и лекарственного обеспечения. Но, по мнению участников обсуждения, общественности важно видеть конкретные данные: сколько пожилых людей воспользовались этой помощью, какие услуги и лекарства получили, в каком объеме и в каких регионах.

Еще один показатель - подготовка медицинских кадров. Если государство говорит о повышении квалификации специалистов, возникает следующий вопрос: сколько врачей прошли обучение, где именно, в каких регионах они работают сегодня и какими специальными знаниями обладают.

"Тогда мы могли бы видеть картину: достаточно ли в регионах врачей, владеющих необходимыми знаниями, какие программы были утверждены, в каких вузах проводится обучение и сколько специалистов его прошли", - прозвучало на обсуждении.

Общие слова не показывают реальную ситуацию

Для самих пожилых людей подобная конкретика важна не только ради статистики. Цифры позволяют понять, действительно ли государственная политика работает на практике. За каждой цифрой должны стоять конкретные люди - пенсионер, который получил лекарство, прошел обследование, обратился в медицинское учреждение или получил необходимые знания о профилактике заболевания.

Именно поэтому участники обсуждения предложили при подготовке документов использовать не только информацию о существующих программах, но и данные об их реальном охвате.

Сколько пенсионеров получили помощь? Сколько воспользовались льготами? Сколько специалистов подготовлено? В каких регионах сохраняется дефицит? Какие проблемы остаются нерешенными?

Без ответов на эти вопросы разговор о положении пожилых рискует остаться на уровне общих формулировок.

Участники конференции также отметили необходимость более активного внимания к теме старения со стороны политиков.

Для пожилых людей важно видеть, что их проблемы становятся предметом конкретного политического разговора - не только накануне принятия очередной стратегии или отчета, но и в повседневной работе депутатов и государственных органов.

Пока же, по мнению участников обсуждения, конкретных публичных разговоров о том, как пожилой человек сегодня лечится, где получает лекарства, кто его обслуживает и хватает ли специалистов, недостаточно.

А значит, одним из показателей внимания государства к старшему поколению должны становиться не только заявления о важности активного долголетия, но и открытые цифры, программы и результаты.