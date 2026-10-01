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Что меняется для пожилых в Кыргызстане: цифры, достижения и пробелы

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- Светлана Лаптева
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Пожилые люди в Кыргызстане должны не только получать социальную помощь, но и иметь возможность продолжать работать, учиться, пользоваться медицинскими услугами и оставаться частью общества. Такой подход заложен в проекте 5-го Национального добровольного обзора реализации Мадридского международного плана действий по проблемам старения.

Проект обзора представили на межведомственной конференции. Его разработчики попытались собрать данные государственных органов, региональных консультаций, фокус-групп, интервью, а также учесть мнение самих пожилых людей. Цель документа - не просто перечислить сделанное, а определить, что необходимо изменить в ближайшие годы.

Пожилых становится больше - и это уже государственная задача

Один из важных выводов обзора связан с демографией. В Национальной программе развития до 2030 года старение населения впервые рассматривается как один из ключевых демографических вызовов.

При этом авторы документа указывают на системную проблему: в Кыргызстане пока нет единой утвержденной национальной стратегии по вопросам старения. Проект программы "Активное долголетие" разработан и находится на стадии утверждения.

Еще одна проблема - разные определения возраста пожилого человека в национальном законодательстве и международной практике. В документах используются разные возрастные границы - в том числе 50+, тогда как в международных подходах применяются 60+ и 65+. Это затрудняет сопоставление статистики.

Поэтому среди предложений - единые возрастные группы для статистики, ежегодный публичный мониторинг политики в отношении пожилых и четкие показатели качества их жизни.

Пожилой человек - не только получатель помощи

Одна из идей обзора - изменить сам подход к старшему поколению. Пожилые люди рассматриваются не только как получатели социальных услуг, но и как участники общественной жизни. В стране работают советы аксакалов, советы ветеранов и группы самопомощи, проводятся региональные консультации.

Новый Трудовой кодекс предусматривает возможность гибкой занятости, включая дистанционную и смешанную работу. Развиваются образование взрослых и цифровая грамотность.

Один из примеров - электронный учебник по цифровой грамотности для пожилых людей на кыргызском и русском языках. Он содержит видеоуроки и инструкции по использованию смартфонов, порталов, мобильного банкинга и вопросам финансовой безопасности.

Интересна и идея межпоколенческого обмена: молодые помогают пожилым осваивать цифровые технологии, а старшее поколение передает молодежи жизненный опыт, традиции и культурное наследие.

В числе дальнейших задач - расширить такие программы в регионах, развивать возрастно-дружественную занятость, повышать финансовую грамотность и обеспечить реальное участие пожилых людей в принятии решений на местном уровне.

Медицина: помощь есть, но нужна система

Второй большой блок обзора - здоровье. В стране развивается первичная медико-санитарная помощь, семейная медицина, проводятся профилактические осмотры и комплексные обследования. Работают мобильные медицинские бригады и проект "Караван здоровья". В Бишкеке действует муниципальный Центр геронтологии.

В качестве практик, которые можно развивать, в обзоре названы мобильные медицинские бригады, многопрофильные диагностические комплексы для отдаленных населенных пунктов и комплексные обследования пожилых.

Но одновременно документ указывает на серьезные пробелы. Кыргызстану нужны регулярные курсы по гериатрии для врачей первичного звена, медицинских сестер и социальных работников. Необходимы регулярный скрининг когнитивных нарушений и деменции, четкие маршруты обследования и лечения, а также интеграция медицинского и социального ухода.

Отдельно говорится о родственниках, которые ухаживают за тяжелобольными пожилыми людьми. Им необходимы обучение, психологическая помощь и возможность временной передышки.

Именно этот вопрос особенно важен: уход за пожилым человеком не всегда заканчивается визитом к врачу. В ряде случаев семье требуется длительная помощь.

854 социальных работника обслуживают более 9 тысяч человек

Еще одна важная цифра содержится в разделе о благоприятной среде. По состоянию на начало 2026 года в системе социального обслуживания на дому работали 854 социальных работника, которые обслуживали 9452 человека.

Среди получателей услуг - 3819 одиноких пожилых граждан, 2313 людей с инвалидностью, 350 семейных пар и 2001 семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

В стране работают 17 социальных стационарных учреждений. Кроме того, развивается обслуживание по месту жительства.

В обзоре отдельно отмечен центр дневного пребывания в Балчы, который работает с 2008 года. Ежедневную поддержку там получают 22 пожилых человека, еще 175 граждан охвачены патронажными услугами. Авторы обзора считают этот опыт моделью, которую можно масштабировать в других регионах.

Главный пробел - мы не всегда знаем, что происходит с пожилыми

Пожалуй, один из самых важных выводов документа касается не социальных услуг, а данных. В Кыргызстане развивается система электронных медицинских карт, однако информация о старении населения остается разрозненной по разным ведомствам. Недостаточно данных о социальной изоляции, потребностях в долговременном уходе и качестве жизни пожилых людей.

Авторы предлагают создать единую межведомственную информационную платформу по вопросам старения. Причем речь идет не просто о количестве пожилых. Необходимо собирать данные с разбивкой по полу, регионам, инвалидности и уровню доходов, а также измерять охват и качество социальных и медицинских услуг.

Именно здесь возникает вопрос, который важен и для чиновников, и для депутатов: если государство говорит о программах для пожилых, сколько конкретно людей ими воспользовались и что изменилось в их жизни?

38% пожилых сообщили о пренебрежительном отношении медработников

Отдельный раздел обзора посвящен правам пожилых людей. Документ отмечает, что законодательство гарантирует равенство, запрещает дискриминацию по возрасту и закрепляет право пожилых людей на уважительное отношение, социальные услуги и участие в жизни общества.

Но существуют и проблемы. Согласно приведенным в обзоре данным исследований, 38% пожилых людей отмечают случаи пренебрежительного отношения со стороны медицинских работников. Еще 5% сталкивались с отказом в приеме на работу.

Авторы считают необходимым системно противодействовать дискриминации по возрасту, обучать специалистов этике общения с пожилыми пациентами и повышать правовую грамотность самих пожилых людей.

Что предлагает сам обзор

В финале презентации сформулированы четыре шага, которые предлагается согласовать для итогового документа:

- подтвердить факты и статус действующих программ;

- выбрать подтвержденные лучшие практики;

- определить приоритетные действия на 2027–2030 годы;

- назначить ответственные ведомства, сроки и показатели.

То есть речь идет о переходе от деклараций к измеримым результатам.

Главный вывод

Пятый национальный обзор показывает двойственную картину. С одной стороны, Кыргызстан уже имеет законодательную базу, социальные службы, программы медицинской помощи, мобильные бригады, центры для пожилых, проекты цифровой грамотности и межпоколенческого взаимодействия.

С другой - сам документ фиксирует проблемы, которые пока не позволяют увидеть полную картину: нет единой системы данных, недостаточно информации о качестве жизни и социальной изоляции, нужны специалисты по гериатрии, стандарты дневного и домашнего ухода, поддержка родственников и единые показатели эффективности.

Поэтому главный вопрос теперь не только в том, сколько программ существует, а в том, сколько пожилых людей реально получили от них помощь и изменилась ли их жизнь.

Именно переход от перечисления мероприятий к конкретным цифрам, ответственным ведомствам, срокам и измеримым результатам должен стать следующим этапом работы с проектом обзора.

Как подчеркнули разработчики документа, задача - перейти от национального обзора к измеримым изменениям, чтобы пожилые люди могли участвовать в жизни общества, сохранять здоровье и достойно жить в своих сообществах.


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URL: https://www.vb.kg/461960
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан, политика
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