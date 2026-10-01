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В КФС рассказали подробности ДТП с участием Жоэля Кожо

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз (КФС) сообщил подробности ДТП с участием нападающего национальной сборной Кыргызстана Жоэля Кожо, произошедшего 29 сентября в Бишкеке. Футболист сейчас находится в расположении сборной и продолжает подготовку к предстоящему матчу против Ливана.

По данным КФС, Кожо выехал с базы УТБ "Мурас Юнайтед", где находится национальная команда, по личным делам. На пересечении улиц Жибек Жолу и Манаса произошло столкновение с гражданином, передвигавшимся на электровелосипеде.

После ДТП пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования. Как сообщили в КФС, компьютерная томография не выявила серьезных повреждений и признаков сотрясения головного мозга.

В футбольном союзе заявили, что человек на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, при этом нарушив правила дорожного движения.

Вместе с тем в КФС подчеркнули, что точные обстоятельства и причины ДТП будут установлены по итогам расследования.

В настоящее время Жоэль Кожо находится в расположении национальной сборной и готовится к предстоящему матчу против Ливана.


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URL: https://www.vb.kg/461963
Теги:
ДТП, футбол, Кыргызстан, больница
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