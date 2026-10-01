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В Кочкорском районе обнаружили тушу детёныша дикого козерога

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кочкорском районе Нарынской области выявили факт незаконной добычи детёныша дикого козерога. Владелец временного жилого вагончика, возле которого обнаружили тушу животного, признался в незаконной охоте. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Тушу детёныша дикого козерога обнаружили во время рейда на участке Дунгуромо Каракольского жайлоо. Проверку проводили егеря Кочкорского района Нарынского регионального управления Минприроды совместно с егерями Кыргызского общества охотников и рыболовов.

По данным ведомства, туша находилась возле временного жилого вагончика. Его владелец, житель Кочкорского района Н.Б. в ходе проверки признался в незаконной добыче животного.

По данному факту сотрудники составили соответствующий акт. Тушу незаконно добытого детёныша дикого козерога, а также документы на принадлежащее гражданину оружие передали в Кочкорский районный отдел внутренних дел.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

В Минприроды также напомнили, что за незаконную охоту на самку горного козла и её отстрел законодательством предусмотрен штраф до 300 тысяч сомов.

Ведомство предупредило о недопустимости незаконного уничтожения диких животных и нанесения ущерба животному миру. Нарушители законодательства в сфере охраны животного мира будут привлечены к ответственности в установленном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/461964
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, штраф, животные
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