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Роналду пропустил тренировку сборной Португалии перед матчем с Данией

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- Самуэль Деди Ирие
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Криштиану Роналду пропустил заключительную тренировку сборной Португалии перед матчем Лиги наций УЕФА против Дании. При этом главный тренер национальной команды Жорже Жезуш опроверг информацию о возможном конфликте с 41-летним форвардом.

Португальская федерация футбола подтвердила, что Роналду не участвовал в командной тренировке в среду. Это произошло после того, как Жезуш ранее заявил журналистам, что капитан сборной должен вернуться к занятиям вместе с основной группой.

Дополнительное внимание к ситуации привлекло португальское издание A Bola, опубликовавшее видео, на котором Роналду покидает стадион "Паркен" в Копенгагене на автомобиле федерации. Испанская Marca также сообщала о возможном отъезде футболиста частным рейсом в Мадрид.

Ситуация вокруг Роналду начала активно обсуждаться после победы Португалии над Норвегией со счетом 2:1, где нападающий провел весь матч на скамейке запасных. Жезуш планировал выпустить его на поле по ходу встречи, однако в итоге решил отказаться от замены.

В понедельник и вторник Роналду также не тренировался с основной группой, ограничившись занятиями в тренажерном зале. При этом сообщений о травме футболиста не поступало.

Жорже Жезуш категорически отверг предположения о том, что Роналду отказался тренироваться, и призвал не создавать конфликт вокруг ситуации. По словам специалиста, между ним и футболистом состоялся разговор, в котором Роналду выразил готовность принять любое решение наставника относительно своего участия в матчах.

На фоне повышенного внимания к ситуации президент Португальской федерации футбола Педру Проэнса прибыл в Копенгаген, чтобы встретиться с Роналду и Жезушем перед игрой с Данией.

Криштиану Роналду является рекордсменом сборной Португалии по количеству проведенных матчей и забитых голов: на его счету 234 встречи и 146 мячей за национальную команду. Теперь основное внимание спортивной общественности сосредоточено на том, выйдет ли капитан португальцев на поле в предстоящем поединке.


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URL: https://www.vb.kg/461966
Теги:
футбол, Португалия
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