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МВД задержало жителя Иссык-Куля по подозрению в обороте наркотиков

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Сотрудники ГУУР МВД задержали жителя Иссык-Кульской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При обыске его автомобиля и жилья обнаружили 60 свертков с веществом общим весом 970 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, задержан Х.А., 1976 года рождения. Обыск провели в автомобиле "Мерседес-Бенц" и по месту жительства подозреваемого.

В результате сотрудники милиции обнаружили и изъяли 60 свертков с веществом, предположительно являющимся наркотическим средством. Общий вес изъятого составил 970 граммов. Для определения состава вещества назначена экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники милиции устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.


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URL: https://www.vb.kg/461969
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, МВД
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