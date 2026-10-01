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В Кеминском районе психбольницу оштрафовали за сброс сточных вод

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В Кеминском районе выявили сброс сточных вод из канализационной системы Чым-Коргонской психиатрической больницы в арык. За нарушение на учреждение наложили штраф в размере 28 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В ходе проверки специалисты отобрали пробы сточных вод для лабораторного исследования. По его результатам будет дана соответствующая оценка.

Как сообщил главный врач учреждения, причиной сброса стал выход из строя оборудования, используемого для отвода и откачки сточных вод. В частности, не работали фекальные насосы и компрессор.

По имеющейся информации, фекальные насосы не функционировали около двух недель.

По выявленному факту в соответствии с Кодексом о правонарушениях приняты административные меры.

В настоящее время руководство больницы принимает меры по восстановлению оборудования. Объявлен тендер на приобретение компрессора. Также рассматриваются другие варианты решения проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/461970
Теги:
вода, штраф, экология, больница, Минприродресурсов
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