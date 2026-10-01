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ГКНБ задержал двух иностранцев по делу о документах для оформления виз

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В Бишкеке задержали двух граждан иностранного государства, подозреваемых в изготовлении и использовании поддельных документов, связанных с оформлением виз. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, задержаны А.А., 2002 года рождения, и И.М.Н., 2003 года рождения. 1 октября их водворили в СИЗО ГКНБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 379 УК КР.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники ГКНБ устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и использованию поддельных документов.


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URL: https://www.vb.kg/461973
Теги:
виза, задержание, Бишкек, поддельные документы, ГКНБ
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