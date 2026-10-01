ГКНБ задержал двух иностранцев по делу о документах для оформления виз

В Бишкеке задержали двух граждан иностранного государства, подозреваемых в изготовлении и использовании поддельных документов, связанных с оформлением виз. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, задержаны А.А., 2002 года рождения, и И.М.Н., 2003 года рождения. 1 октября их водворили в СИЗО ГКНБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 379 УК КР.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники ГКНБ устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и использованию поддельных документов.