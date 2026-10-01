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Сколько государство субсидирует автомобилисту при покупке АИ-92

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- Назгуль Абдыразакова
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При расходе 150 литров бензина АИ-92 в месяц расчетный размер государственной поддержки одного автомобилиста составляет 4 632 сома. Такие данные приводит Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

По данным ведомства, в настоящее время размер государственной субсидии на бензин АИ-92 составляет 30,88 сома за литр. Для дизельного топлива показатель составляет 42,27 сома за литр, для сжиженного углеводородного газа (СУГ) - 5,38 сома.

Расчет произведен исходя из условного среднего расхода пяти литров бензина АИ-92 в день. Таким образом, за месяц автомобилист расходует около 150 литров топлива. При субсидии в 30,88 сома за литр расчетный объем государственной поддержки составляет 4 632 сома в месяц.

По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента Кыргызстана, в стране зарегистрировано около 1,5 млн автотранспортных средств. Из них примерно 1,2 млн составляют легковые и около 300 тысяч - грузовые автомобили.

В Антимонопольной службе отметили, что субсидирование позволяет частично снизить расходы граждан на топливо и финансовую нагрузку, связанную с эксплуатацией автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/461976
Теги:
Минэкономики, цены, Кыргызстан, автомобили, бензин
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